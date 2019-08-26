王毅晤伊朗外長　中方承諾續買伊朗原油

中國國務委員兼外交部長王毅，周一（26日）在北京接見伊朗外長扎里夫，雙方討論一項25年合作計劃，旨在鞏固兩國之間的經濟合作。王毅稱，即使面對美方制裁措施，中國承諾繼續購買伊朗原油。



王毅表示，中伊作為全面戰略夥伴，有必要加強戰略溝通，願同其他國家共同捍衞多邊主義理念，堅守國際關係基本準則，維護各國的正當合法權益；又稱在伊朗核問題上，中方支持一切有利於維護全面協議的努力，理解伊方提出的正當訴求。



王又稱，中方認為伊方繼續履行全面協議的同時，應當得到合理回報；中方作為負責任國家，願繼續執行全面協議，履行國際義務，為緩解海灣地區的緊張局勢發揮建設性作用。



扎里夫則表示，中伊關係基於數個世紀兩國和兩國民眾的友誼，基於雙方共同堅持的原則立場，包括堅守多邊主義、遵守國際規則、相互尊重和不干涉內政等；當前國際上忽略和蔑視國際法的行為持續增加，對國際安全與和平構成威脅；伊方堅決反對任何干涉他國內政的行為。



扎里夫提到，伊方願同中方加強政治、經濟、科技、文化等各領域合作，推進兩國全面戰略夥伴關係不斷向前發展；重申伊方繼續致力於通過對話協商，解決有關維護伊核全面協議等問題。