G7峰會僅得一紙聲明　特朗普拒出席氣候變化會議

中美貿易摩擦陰霾籠罩之下，為期3天的七大工業國集團（G7）峰會周一（26日）在法國比亞里茨草草落幕。美國與部分成員國在部分議題上仍有分歧，如處理氣候變化及是否讓俄羅斯重新加入，美國總統特朗普更拒絕列席商討氣候變化的會議。峰會事後沒有發表聯合公報，僅有一頁紙聲明，提及全球貿易、香港、伊朗及烏克蘭局勢等問題。



閉會當日召開主題為「氣候變化、生物多樣性及海洋」的會議，由法國總統馬克龍主持，但特朗普沒有現身，僅由國家安全委員會的官員代為出席。白宮發言人格里沙姆表示，特朗普因與德國總理默克爾、印度總理莫迪舉行雙邊會談超時而缺席，但默克爾及莫迪當時已現身會議室。馬克龍打圓場稱，雖然特朗普缺席會議，但有派出團隊官員列席，籲傳媒不要過分解讀。



美媒報道，特朗普與默克爾會面後會見記者，稱很快便會召開氣候會議，但記者告訴他會議已經召開。特朗普事後稱：「我希望地球擁有潔淨水源及清新空氣，這正是我們正在做的事情，我是一個環保分子。」他強調要開採更多資源，令美國變得富強，並沒有回應化解氣候危機的對策。



馬克龍透露，今年的峰會花費2100萬歐元（約1.83億港元），遠遠低於去年，是一次「節儉的峰會」。峰會結束後發表聲明，其中全球貿易議題篇幅相對較長，僅稱7國集團致力於開放和公平的世界貿易以及全球經濟的穩定，希望重新審視世界貿易組織處理知識產權問題上的爭議。聲明亦指，7國集團有意在明年在經濟合作與發展組織（OECD）的框架下簽訂協議，簡化貿易監管及更新國際稅收。



聲明談及伊朗和烏克蘭局勢時分別只寫了一句話，表示要確保伊朗「永遠不會獲得核武器」並促進該地區的和平與穩定；以及法國和德國則在未來幾周內就烏克蘭問題召開會議。在利比亞問題上，聲明表示七國支持當地長期停火，以政治手段確保局勢穩定，呼籲在國際及利比亞國內層面召開協商會議。