修例風波：韓貿易報告憂示威拖累對港出口

香港反對修訂《逃犯條例》示威進入第12周，仍未有平息迹象。南韓貿易協會國際貿易研究院周二（27日）發表報告指，南韓依賴香港轉口的程度高於日本等地，憂慮多區曠日持久的示威可能拖累南韓對香港出口，特別是經香港對內地的轉口。



韓聯社引述報告指，香港去年是南韓第4大出口目的地，僅次於內地、美國、越南。對港出口總值中半導體佔73%，其中半導體儲存器為63.3%，電腦、化妝品各以3.4%、2.9%位列其後。去年出口香港的南韓貨品轉口比例達94%，轉口內地的貨品佔轉口總值82.6%，香港與內地矛盾加劇將不可避免地影響轉口，半導體轉口勢首當其衝。香港去年的轉口總值中南韓佔6.4%，僅次於內地和台灣。



報告憂慮，如果南韓對內地出口改道上海或深圳，將難以享受經香港轉口帶來的便於籌措資金、免關稅和低公司稅等優惠，並可能暴露在對華出口的法律、制度風險之下。不過報告預測，短期內轉口遇上阻礙或發生極端事態的可能性不大，因為事件可能給中國政府帶來不小的政治負擔，造成大規模外資撤離。