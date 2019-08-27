華為與通訊部合作　擬在36萬平板電腦裝俄羅斯作業系統

美國政府把華為列入實體名單，威脅隨時切斷技術及零件供應。英國傳媒周二（27日）報道，華為為了尋找Android以外的替代作業系統，正與俄羅斯通訊部磋商，希望在36萬部平板電腦安裝俄羅斯作業系統Aurora OS，執行明年的俄羅斯人口普查。同日，英國文化部長表示會在秋季決定，是否允許華為參與當地的5G網絡建設。



消息人士指，在華為設備上推出俄羅斯作業系統的首階段是試點項目，又指華為對計劃十分有興趣，以測試日後使用該系統的可行性。Aurora OS由俄羅斯國營電訊商Rostelcom擁有，Rostelcom是明年10月人口普查所用平板電腦的唯一採購商。



Rostelcom回應指，俄羅斯通訊部正考慮與華為合作的各種方案，但以保密協議為由，拒絕披露詳情。華為發言人承認，正與俄羅斯通訊部磋商，拒絕透露詳情。



另外越南最大電訊商Viettel總裁表示，越南有意成為第一個提供5G網絡的東盟國家，惟不打算交由華為建議相關網絡建設，其公司亦不打算使用華為技術。他解釋，不使用華為是出於技術原因，非地緣政治理由。



英國數碼、文化、媒體及體育大臣莫麗琪周二（27日）接受電台訪問時，表示英國會在今年秋天或之前決定，是否允許華為參與當地的5G網絡建設。她說：「為確保網絡安全，我們需要下一個長遠的決定。」