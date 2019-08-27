八旬老翁巴士邂逅同齡婆婆　貼街招尋回佳人

「我是一個蠢材……」法國巴黎一名八旬老翁，早前乘坐巴士時邂逅一名同齡女乘客，雙方言談甚歡卻錯過詢問聯絡方法。老翁隨後在該巴士沿線多個車站貼「尋人啟事」，最終獲一名家譜專家協助，尋回佳人。



86歲老翁梅斯頓（Jean-Pierre Meston）上周二（20日）下午在巴黎12區坐46號巴士時，遇到一名同齡婆婆，二人談笑甚歡，彼此分享患癌經驗，但最終沒有交換聯絡方式。梅斯頓事後大為後悔，形容自己是個蠢材，他對婆婆為之傾倒，但錯過交換聯絡，自己又不懂上網，唯一想到的就是貼街招尋人。



梅斯頓在等46號巴士沿線4個車站的候車處，貼上自己親手寫的尋人啟事。他憶述邂逅當日於下午4時半在共和廣場車站上車，形容該名婆婆「幾乎沒有皺紋」，身材高瘦，秀髮披肩。他把尋人啟事影印了25份，在4個車站鋪貼，每次清洗後再貼新一張。受感動的網民把啟事照片在網上廣傳，希望協助老翁尋回佳人，連巴黎12區政府也在Twitter為他傳播訊息。



一名家譜專家查看多個市政府登記檔案，以出生日期追查，找到兩個結果，屬一名男子和一名女子。該專家給予梅斯頓該名女子的電話，結果真的就是她。二人在周一（26日）重聚，穿上與邂逅時同樣衣服。梅斯頓形容兩人再遇的情景︰「當我們離遠看到對方時，大家都很開心微笑。她的臉孔與我腦海中記憶同樣可愛。」



駐法國記者呂靜儀報道