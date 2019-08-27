修例風波：馬國歡迎港移民　惟反修例示威者將不獲批

反修訂《逃犯條例》引起香港市民對前景的憂慮，部分人對移民馬來西亞的興趣增加。馬來西亞旅遊部秘書長艾沙姆周一（26日）表示，政府會審查所有「馬來西亞-我的第二家園」（MM2H）計劃申請人身份，反修例示威者將不獲批准。



艾沙姆表示，歡迎任何有興趣移居馬來西亞的港人申請，但申請人必須是「真誠」，不能因為潛逃而申請移民。當被問到是否歡迎香港反修例示威者時，他指若有證據顯示申請者為反修例示威者，當局將不會批准申請。此外，內政部會聯繫國際刑警鑑定申請者身分，以確保不是恐怖分子，並對申請擁有最終決定權。馬來西亞政府今年暫時接獲251宗來自香港的移居申請，而去年則有193宗獲批。艾沙姆指現時未有最新數據，因此不能判斷是否出現移民潮。



當地旅遊部最新數據顯示，全球131個國家及地區，近4.4萬人申請MM2H，最多申請人來自中國，約有1.4萬人。日本則以4882人位列第二，孟加拉以4187人排第三，英國及南韓排列第四及第五，分別有2729人及2568人。為了方便申請人，旅遊部打算推行自助化系統。