旅德大熊貓「夢夢」確認「有喜」　 一至兩周內產崽

德國柏林動物園周二（27日）宣布，專家在對大熊貓「夢夢」進行超聲波檢查時首次發現牠體內的大熊貓幼崽，表明「夢夢」至少懷有一隻幼崽。園方表示，大熊貓一至兩周後將產下幼崽。這也將是首隻在德國境內出生的大熊貓幼崽。



6歲的「夢夢」和9歲的雄性大熊貓「嬌慶」原本生活在中國四川，牠們2017年6月被運往柏林，居住在柏林動物園專門建造的大熊貓館內。牠們也是德國境內目前僅存的大熊貓，更在今年4月首次進行交配，園方同時還為「夢夢」進行人工授精，以增加受孕機率。



「夢夢」的超聲波圖像、荷爾蒙測試以及行為表現等在本月14日開始呈現多種懷孕迹象。動物園公布的最新體檢結果顯示，在超聲波檢查時已可聽到幼崽的心跳聲，更被園方形容為「柏林最美的心跳」。園方表示，大熊貓幼崽出生前通常要經歷4至6個月的懷孕期；剛出生時，它們的眼睛還看不見，身上也沒有覆蓋著毛髮，體重只有90克到130克左右。



雌性大熊貓每次生產通常能誕下一到兩隻幼崽，在個別情況下能誕下三胞胎。柏林動物園方面表示，儘管超聲波檢查中只探測到一隻幼崽的心跳，但「夢夢」仍有一定概率誕下雙胞胎。園長克尼里姆說：「我們對這一消息滿懷欣喜。對於大熊貓這樣瀕危的物種而言，每一個新生命都是一份厚禮。」



從中國到來的大熊貓繁育專家和柏林動物園團隊已為迎接大熊貓館的新成員作好準備。雙方團隊從數日前就已開始日以繼夜密切觀察「夢夢」的動態。克尼里姆說：「我們正靜靜地觀察，同時也準備好在隨時行動。」