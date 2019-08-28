修例風波︰前景堪憂港人思遷　澳紐地產查詢大增最多5成

香港反修訂《逃犯條例》引起連串衝突，香港市民對前景憂慮日增。繼澳洲新南威爾士省移民局指港人投資移民申請數目增加後，當地有地產商亦指出，過去一季港人查詢數量急增33%至50%不等，不少人都有意在當地購置豪宅；而新西蘭亦出現相同情況。



墨爾本地產商「Kay & Burton」的合夥人杰米‧彌（Jamie Mi）指，香港近日連串示威刺激港人在澳洲置業並轉移資金的意欲。她表示，公司近日收到比往常多3分之1的港人查詢，很多人的目標都是價值500萬澳元（約2750萬港元）或以上的豪華住宅。



中國最大型的國際物業網「居外網」的主席齊密爾（Georg Chmiel）則分析，澳洲地理位置離香港不近也不至於太遠，被港人視為避風港。該公司在過去一季錄得，港人查詢澳洲樓盤的人數增加了5成。多間地產商指，查詢者多為本身已有居留權的港人，正為移居的後路作打算。



另有悉尼地產代理公司代表指出，本月初有一團15人的投資者前來查詢，其中4名準買家目標是豪宅，希望在同一郊區或大街居住，其中悉尼是首選，亦有人喜歡黃金海岸。該代表指出：「對香港富豪來說，澳洲是僅次於新加坡的第二選擇，之後才到加拿大。就算他們撤出香港，一般仍依賴來自中國及東南亞的收入，故澳洲成為比北美更合理的移居地。」



新西蘭地產商「Bayleys Real Estate」代表詹姆斯‧陳（James Chan）亦指，自示威爆發以來港人查詢急增，估計他們是想尋求讓資金保值的「安全天堂」。雖然置業並不能換取居留權，但港人可申請門檻為300萬新西蘭元（約1500萬港元）的投資移民。而澳洲則有門檻為500萬澳元的「重大投資者簽證」，可換取居留權。



澳洲樓盤一直受到特別是華人的外國買家歡迎，根據政府數據，2017至2018年中國內地投資者佔外國買家中最多，投資額達127億澳元（約671億港元），香港投資者則有28億澳元（約148億港元）。