遭日本正式剔出貿易白名單　南韓將向世貿投訴

日韓關係急轉直下，雙方互相將對方剔出貿易白名單，並不再續簽韓日《軍事情報保護協定》。日本政府將南韓剔除出白名單的措施，於周三（28日）凌晨0點正式生效，南韓今後將盡失現享的對日出口優惠待遇。南韓表明將向世界貿易組織（WTO）投訴；而美國則呼籲兩國對話解決問題。



南韓國務總理李洛淵周三即就事件舉行閣僚會議，並表示將向WTO作出投訴，以「糾正日本不當的經濟報復措施」。外交部第一次官趙世暎同日亦召見日本駐南韓大使長嶺安政，提出嚴正抗議。同日，在瑞士出席《武器貿易條約》會議的南韓代表團則反指，日本出於政治目的而單方面、任意限制出口，是惡意利用國際出口管制規則，呼籲日方立即撤銷有關措施。



日本內閣官房長官菅義偉周二（27日）在記者會強調：「鑑於南韓出口管制和運用有所不足，此舉是為妥善實施日本出口管制而作出的調整。」但南韓批評，此舉實為對二戰勞工風波的報復手段，早前亦宣布同樣將日本剔出白名單，並不再續簽軍情協定。



美國國務院發言人表示，日韓應透過磋商解決問題，美國將以盟友身份盡力協助化解紛爭。法新社周二引述匿名美國官員報道，指日韓中止分享軍事情報，將令中國漁人得利，加強在東亞的勢力。



措施實行後，日本經濟產業省將停用「白色國家」統稱，改用A至D的分級制，南韓將被列為B類國家；其企業無法再享受此前的出口手續簡化等優惠待遇，任何可應用於軍事的商品均事先申請許可。除食品和木材等之外，幾乎所有種類的商品都將成為對象，日本企業有可能在出口手續上比之前花費更多時間。