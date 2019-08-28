安理會譴責試射導彈　朝稱與韓無話可說

北韓近日接連試射短程彈道導彈，令半島局勢氣氛緊張。應英法德三國要求，聯合國安全理事會周二（27日）召開臨時會議，並發表聯合聲明譴責北韓的挑釁行為，有違安理會決議，惟聲明內容被批評未有調整，與上次如出一轍。北韓則再透過媒體，稱與南韓已「無話可說」。



今次是安理會及三國代表自8月1日以來，第二次就北韓試射問題開會商討，舉行逾1小時臨時會議後，指摘北韓應積極實現無核化。惟有日媒嘲指，聯合聲明猶如「複製貼上」，僅比上次增加7詞，84%的單詞組合原封不動，連內容結構都懶得變換。



輿論分析指，面對美國總統特朗普寬容對待北韓、中俄站在北韓後方的情況下，安理會肩負「有關國際和平及安全主要責任」的權威受到挑戰，因此採取強硬態度正面應對，以免陷入全體決議被輕視的危機。



另外，北韓官媒官方喉舌《我們民族之間》周一（26日）刊文，表示與南韓已無話可談，再舉行會談亦只是浪費時間，同時譴責韓軍引進尖端武器及舉行美韓聯合軍演，歸咎南韓持續與外部勢力勾結，才會令雙方關係惡化。分析指，文章旨在永久終止美韓聯合軍演，並離間美韓關係。南韓統一部長金煉鐵則表示，韓方不會因為政治情況，停止對朝作人道主義援助。



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