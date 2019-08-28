修例風波：教育部成立專案組　調查外國勢力干預大學

港府修訂《逃犯條例》引發風波不斷，澳洲有政見不同的中國內地及香港學生，早前在校園起衝突。澳洲傳媒周三（28日）報道，因憂慮支持中共的關注團體滲透大學校園的民主運動，聯邦教育部宣布，政府、安全機構及學校將合作成立專案組，調查外國勢力干預當地大學的問題。



教育及培訓部部長德昂表示，專案組將有不同人負責檢視外國勢力干預當地教育部門的情況，包括評估網絡安全、盜竊研究和知識產權等問題。德昂又指，關注近來的相關抗議活動期間，有支持民主學生的個人資料被收集。專案組會審視校園保安，確保學生可自由地表達意見。



專案組成立前，中國被指與針對澳洲國家大學的大規模數據黑客有關，過去19年的師生個人資料被黑客存取。有國會議員警告，當地大學收生過分依賴外國學生，未有盡力對抗中國的影響力。德昂指，澳洲與中國有強大的研究合作關係，擔憂大學面對威脅時過分自滿；大學將獲得額外支持，以應對外國勢力在校園及研究上的干預。



中國外交部發言人耿爽周三回應，批評澳洲當局的說法是子虛烏有，別有用心，強調將教育合作政治化並設置障礙，對雙方都沒有好處。他表示，希望澳方客觀地看待中澳各個領域的合作，多做有利於中澳友好與互信的事情。



另外，網信辦副主任劉烈宏在記者會上被問到，外國社交媒體封鎖數百個來自中國的帳號，指中國政府用來傳播與近期香港示威有關的訊息。劉烈宏批評，個別境外媒體顛倒黑白，是非不分，戴有色眼鏡來看待有良知的網民和媒體發出的正義聲音。