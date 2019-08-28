政府被指製作反日文宣　前外交官斥挾持國民

日韓風波愈演愈烈之際，據報南韓政府製作及派發一本介紹日本出口限制措施及韓方應對措施的小冊子，被質疑令外界以為反日是南韓國策。該國66名前外交官亦罕有齊聲批評文在寅政府廢除韓日軍情協定的做法，形容「全體南韓國民如同被挾持」。



南韓傳媒周三（28日）報道，總統文在寅本月初談及韓日糾紛時曾言：「我們不會再輸給日本。」由總統府青瓦台主導製作的小冊子以《不再認輸》為題，它共有53頁，內容為日本出口限制措施的問題，並介紹韓方的立場。南韓一名前外交官認為，政府在正式文件使用「反日」標題並不合適。



南韓「愛國前任外交官集會」則要求立即撤回廢除軍情協定的決定，形容政府如劫機者，令韓美日安全合作體系形同虛設，嚴重影響與美國的同盟關係。他們指南韓外交在盟友間遭徹底孤立，同時被中國、俄羅斯及北韓包圍，「5200萬名國民如同被挾持的飛機乘客」。



另外，周三公布的南韓最新民調顯示，80.4%受訪者支持抵制日貨運動，71.8%稱即使日本放寬出口管制，仍願意避免購買日貨。日本限貿也令南韓民眾對該國的好感度，由48.5分跌至22.2分（滿分100分），但逾半數人認為是日本政客造成，與一般民眾無關。