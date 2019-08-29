無Android唔緊要　華為擬下月歐洲推5G旗艦手機

中國科技巨企華為雖然面對美國商務部禁令，但英國傳媒引述該公司的管理層表示，就算無法使用Google的Android作業系統以及例如Google地圖等用家經常使用的應用程式，華為也會根據計劃下月在歐洲推出最新的5G手機。



消息指這個全球第二大的智能手機生產商將按原定計劃，在下月18日於德國慕尼黑推出最新的5G旗艦手機Mate 30系列，但暫時未知這個系列的手機何時公開發售。Mate 30是美國特朗普政府在5月中把華為列入貿易黑名單，並禁止美國企業購買華為產品及向華為出售產品後，華為首個推出的旗艦手機系列。雖然上周美國政府暫緩有關禁令，但Mate 30這類新產品並不包括在內。



Google發言人已經表示，Mate 30因為美國的銷售禁令，出售時將不會配備正版的Google系列應用程式和服務。雖然美國公司可以申請許可，讓特定產品能夠從禁令中豁免，但Google未有透露有否申請這類許可。不過Google以往曾表示希望繼續向華為供應產品。



英國傳媒本周曾報道，美國商務部已收到130份申請，涉及企業要求獲得牌照出售美國產品給華為，但暫時未有申請獲批。

