疑為保險金推養子落海致死　裝修公司社長涉夥兩工人謀財害命

日本千葉縣警方周三（28日）公布，拘捕一名裝修公司社長以及兩名工人，懷疑他們在今年1月將一名青年推落海致死。社長在案發前數個月才將死者收為養子，並且是死者5千萬日圓（約370萬港元）人壽保險金的受益人，警方懷疑被捕人士因為死者的人壽保險金而謀財害命。



被捕者包括48歲的裝修公司社長宍倉靖雄、31歲的雕刻師傅佐中佑輔，以及50歲的裝修工人金子榮司。案情指，23歲的死者、裝修工人宍倉拓也，生前與上述3人在同一裝修公司工作，今年1月27日，他被發現在千葉縣富津市的濱金谷港一個碼頭離岸40米處溺死，墮海原因不明。



調查人員表示，當日黎明時分，拓也與另外3人到該碼頭附近釣魚，到清晨6時左右，有人報警稱拓也失蹤，海上保安廳派員搜索8小時後才發現他，但其時已返魂乏術。



警方追查此案時曾向社長等3人問話，今月25日亦曾到他們的寓所及相關地點搜查。調查當中，有人承認有計劃地殺害拓也，警方於是逮捕3人。



警方指出，裝修公司社長在去年8月收死者拓也為養子。拓也有一份賠償額為5千萬日圓的人壽保險，另在他身亡之前半年還多買了兩份保險。到拓也死前3個月，保險金的受益人由他的母親改為養父，因此，警方懷疑3名疑犯是為了取得保險金將拓也推落海，之後把事件佯裝成意外。警方仍會繼續調查拓也死亡的詳情。