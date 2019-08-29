再有教廷屬意人選獲祝聖　胥紅偉任陝西漢中助理主教

中國首個由梵蒂崗任命的主教人選姚順，周一（26日）正式獲祝聖，成為內蒙古集寧教區主教。事隔兩日，同是教廷屬意的胥紅偉，也獲祝聖為陝西漢中教區助理主教，是3日內第2位獲中梵雙方認可的新主教。內地官媒報道指，儀式上提到胥紅偉是在教宗的任命下獲得祝聖。



祝聖禮周三（28日）在漢中市聖彌額爾主教座堂舉行，由中國天主教主教團主席、中國天主教愛國會副主席孟青祿主教主禮。據指儀式有一千多人到場，包括教區神職、修道人員及教友代表約200人。由於聖堂容納人數有限，只有500多人可入內觀禮。據指現場保安較森嚴，入場人士需經安檢，有兩名不獲政府承認的教區神父不獲准參與。



44歲的胥紅偉是陝西城固人，1993年開始在渭南教區備修院學習，3年後入讀西安修院，2002年在漢中教區晉鐸。他2010年回到漢中教區主教座堂擔任主任司鐸至今。今年4月11日，胥當選為教區候任助理主教。



集寧教區前任主教劉世功前年六月病逝後，教廷屬意接任主教的姚順神父，一直未獲中國政府批准。中梵協議後經多次協商，今年四月中國政府同意讓教廷選定的兩位主教人選出線，當中包括姚順和胥紅偉。