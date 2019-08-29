Google涉優待自家求職搜尋工具　歐盟展反競爭調查

美國互聯網巨擘Google屢因涉嫌反競爭或反壟斷行為，三度遭歐盟罰款。Google早前推出的求職搜尋工具，再被多個求職網站企業指控涉嫌反競爭。歐盟委員會周三（28日）指出，Google求職工具涉及利益衝突，已立案調查，一旦屬實Google或將第四度被處罰款。



歐盟委員會指，正就Google有否在搜尋結果中，讓自家求職工具「Google For Jobs」獲得優待。歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰（Margrethe Vestager）周二（27日）稱︰「這有明顯的利益衝突，調整平台以優待自家服務的誘因很大。」如果歐盟委員會搜集得足夠證據，可向Google展開正式訴訟。



Google發言人回應指，「Google For Jobs」啟用後，企業有多次因應歐洲的反饋意見而作出修改，並致力與僱主合作以提供更容易的求職體驗。Google早於前年曾因類似案件而遭歐盟判罰巨額的24.2億歐元（約210.5億港元），當時Google涉嫌在搜尋結果中，讓自家「Google Shopping」服務獲優待。



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