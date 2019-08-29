五星運動與對立黨派達協議　孔特料可重新出任總理

極右政黨「北方聯盟」月初退出聯合政府，意大利總理孔特遭逼宮下台。至周三（28日），民粹執政黨「五星運動」終與長年政敵、中間偏左的民主黨達成協議，攜手組建聯合政府，避過解散國會提前大選的危機，孔特料得以重新出任總理。

意大利總統馬塔雷拉周四（29日）將正式委任孔特為總理，授權他準備內閣名單；孔特組成班子後，新政府仍需通過國會的信任表決。當地傳媒形容，長年對立的兩黨達成協議，終為意國「最瘋狂的危機」畫上句號；新政府立場料將轉為較親歐。

兩黨雖一致同意孔特繼續出任總理，但未敲定內閣任命細節；民主黨早前表明反對五星運動領袖迪馬約續任副總理。兩黨達成的協議仍有待五星運動黨內的網上投票通過，表決最早將於周五（30日）展開，如協議未能獲支持，屆時馬塔雷拉或會委任看守政府，並提前於11月舉行大選。

意大利政局動盪窒礙國家發展加劇負債，政府一旦無法及時通過預算案，可能導致消費稅急增，令經濟陷入衰退。而觸發政局危機的北方聯盟領袖薩爾維尼則不看好新的聯合政府，認為結盟脆弱難以持久。有政治專家指出，匆忙達成的協議若在未來一個月破裂，將有利薩爾維尼贏得大選。