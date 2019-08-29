修例風波：官媒指英違反聯合聲明　縱容彭定康當「不光彩角色」

香港反修例風波持續，官媒周四（29日）發表社評，批評英國政府就香港事務說三道四，真正違反《中英聯合聲明》的是英國。文中亦點名批前港督彭定康在香港所謂的「民主運動」中扮演不光彩角色，更指英方不斷縱容他。

社評指，英國聲稱根據《中英聯合聲明》，至今對香港負有責任，又指摘中國違反聯合聲明及一國兩制的承諾，但聯合聲明沒有為英國在香港回歸後，留下任何干預香港事務的空間，英方試圖介入香港的管治，即暗示仍保留部分治權。英國支持香港反對派的極端行動，也與聯合聲明的本意背道而馳。

中英當年以談判方式安排香港回歸的過渡事宜，確保香港持續繁榮與穩定是雙方的共同宗旨。而香港後來出現所謂的「民主運動」，其激進要求已遠超中英簽署聯合聲明時，對香港高度自治面貌的默契共識。

另有官媒發表評論文章，指美國全程參與香港發生的騷亂，手法與美方在其他地方策動的「顏色革命」相符，真正目的是搞亂香港，以香港亂局牽制中國發展大局，乃至將「顏色革命」的禍水引向中國內地。

文章強調，美國欲將香港問題與中美貿易戰掛鈎，想借主權問題對中方施壓，中國將奉陪到底，寸步不讓，並奉勸美國不要將香港當中東，誤判形勢必然會「賠了夫人又折兵」。