墨西哥進口急凍牛皮藏755公斤冰毒　市值30億港元

澳洲墨爾本於3個月內破獲第4宗大型毒品案，聯邦警察與邊防局早前在一個由墨西哥入口、裝有急凍牛皮的貨櫃，檢獲755公斤冰毒，市值5.66億澳元（約30億港元），是澳洲最大宗從墨西哥入口的冰毒案。警方周三（28日）拘捕一名42歲墨西哥男子，相信他為國際有組織犯罪集團行事。

報道指，涉事貨櫃於8月10日由墨西哥運抵悉尼，最終目的地是墨爾本。標籤顯示該貨櫃裝有未經處理的牛皮，惟官員發覺有腐臭的氣味後起疑，結果發現貨櫃有18個放有牛皮的棧板，牛皮包裹着161個裝有白色粉末的銀色袋，經檢驗後證實是高純度冰毒。

警方至周三搜查墨爾本聖科達的單位，拘捕男疑犯普瓦拉洛佩斯（Juan Manuel Plaza Lopez），並搜獲一個電子裝置，不排除再有拘捕行動。普瓦拉洛佩斯據報於本月較早前持旅客簽證入境澳洲，他周四（29日）於墨爾本的法院提堂，被控入口商用分量冰毒、試圖管有商用分量毒品，罪成最高可判終身監禁。

邊防局表示，毒販利用牛皮掩飾走私毒品的手法獨特，曾見於其他國家，但指出未經處理的入口牛皮在澳洲必須進行檢疫，而且今次的入口是不合法，不知毒販這樣做的原因。警方則指，今次檢獲的冰毒可滿足750萬宗交易。