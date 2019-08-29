英國脫歐Q＆A：延長國會休會期有何影響？

英國首相約翰遜周三（28日）獲英女王伊利沙伯二世首肯，延長國會休會期，被批意圖在議員阻止硬脫歐道上設路障，引發強烈爭議。英國廣播公司（BBC）將民眾疑問列出，以問答方式解答。

Q：英女王可以拒絕延長國會休會期嗎？

A：英女王雖有發言權，但沒有政治實權，基本上不會對握有實權的首相決定說不，亦沒有轉彎餘地阻礙任何政治決定，只有形式上政府需徵詢英女王同意才可暫停國會。

Q：延長國會休會期有甚麼影響？

A：新政府為舉行女王演講關閉國會非首例，但多數不會長逾13日，任何議員團體期間召開的會議都對立法無效。國會目前累計有17項政府法案，惟無論是否有待通過，休會期間多數國會事務都會告一段落，部分法案可推遲至下屆會議，亦有可能因無法提出新動議而失效。

今次休會有機會導致議員發動不信任動議，若大多數議員投票反對政府，可能會引發提前舉行大選。不過由於時間不足，將降低第二次脫歐公投的可能性。

Q：留歐派入稟挑戰約翰遜的決定勝算大嗎？

A：，雖然法律上無法質疑女王的決定不合法，但若要挑戰約翰遜的決定未必不可。只要能通過司法覆核推翻約翰遜稱「利用議事程序是希望達成英國脫歐」的說詞，證明約翰遜想侵犯國會民主運作，法院或會裁定他濫用權力及其休會決定不合法。