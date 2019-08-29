朝試射導彈　美拒反應過度　韓增加軍費

北韓在美韓聯合軍演前後，頻頻試射導彈，令半島局勢再生變。美國新任國防部署理部長埃斯珀（Mark Esper）周三（28日）表示，北韓試射情況令人關注，但美方不會「過度反應」，又指政治協議將是達致無核化的最好協議。

埃斯珀周三與參謀長聯席會議主席、陸戰隊將領鄧福德（Joseph Dunford）一同出席國防部記者會，期間有記者指白宮淡化了北韓試射新型武器的行動。埃斯珀則強調對此關注，但會採相應措施，「確保我們不會關上對話的大門」。

而北韓黨報《勞動新聞》周四（29日）發表評論文章，介紹開發武器的背景；又將試射與美韓軍演及國際局勢掛鈎，強調要加強力量才能保障國家。此外，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）公布衞星照，指北韓領袖金正恩早前視察潛艇的東部新浦造船廠活動頻繁，懷疑北韓計劃試射潛射彈道導彈，令其核武威脅大增。

同日，南韓國防部亦公布下個財政年度的國防預算，指總額確定為50.2萬億韓圜（約3300億港元），增加7.4%。若預算案獲國會批准，南韓國防預算將史上首次突破50萬億韓圜。

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