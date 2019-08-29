罕有再開最高人民會議　金正恩缺席

朝鮮半島局勢不明朗之際，北韓第14屆最高人民會議第2次會議周四（29日）在平壤召開，但領袖金正恩未有現身。朝中社報道，會上通過修憲，規定國務委員會委員長是黨、國家及軍隊的最高領導人，這意味委員長金正恩代表國家的法律地位得到進一步鞏固。

北韓一年召開兩次最高人民會議十分罕見，因此會議備受外界關注。最高人民會議常任委員會委員長崔龍海發表工作報告，指國務委員長由最高人民會議透過選舉產生，不能擔任最高人民會議代議員一職，並負責頒布最高人民會議法令、國務委員會重要政令和決議。

南韓傳媒早前報道，會議在美韓軍演結束後舉行，因此會上很可能發布與北韓核活動、美朝關係和韓朝關係的對外政策方向；更可能為完成「國家經濟發展5年戰略目標」採取立法措施，以應對國際社會對北韓的制裁趨於長期化；並會調整金正恩的最高領導班子。

北韓一般3月或4月召開一次最高人民會議，審議通過制定和修訂的法律、政策基本原則、國家預算和決算、組織重組和內閣人事調動案等。第14屆最高人民會議第一次會議今年4月召開，當時成立新一屆最高領導班子，並修改憲法將金正恩定為國家元首。

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