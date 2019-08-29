新聞背後：「鄂圖曼子孫」　約翰遜言論出位

英國首相約翰遜入主唐寧街10號約一個月，便面臨上任後最大的政治危機，其身世及背景再成焦點。他擁有土耳其血統，曾被稱為「鄂圖曼子孫」，亦一度持有美國國籍；加上口不擇言的作風及一頭招牌的凌亂金髮，往往成為英國政壇的爭議及出位人物。

約翰遜1964年在美國紐約出世，父母是移居當地的英國人，所以有英美雙重國籍。他五歲時隨家人返回英國生活，入讀名校伊頓公學及牛津大學，畢業後出任《泰晤士報》及《每日電訊報》的記者；他2001年當選保守黨議員，7年後成為倫敦市長，政途一帆風順。

英國2016年脫歐公投後，約翰遜在接下來2年出任外相，至今年更攀上政治最高峰成為首相；事後不少土耳其民眾慶祝，當地傳媒更戲稱「鄂圖曼的子孫成為首相」。除了脫歐問題外，英美關係亦是焦點，輿論普遍認為他與美國總統特朗普的作風相近，不時比較二人。

另外，約翰遜2016年終於放棄美國國籍，不但結束多年來被指對英國「模稜兩可」的忠誠，更可免除一大筆繳交美國稅務局的巨額稅款；不過，也有人認為他試圖與特朗普割席。