新聞剖析：休會決定觸發憲政危機

英國國會被迫「放假」，令長達3年的脫歐進程出現戲劇性變化。首相約翰遜被指把政治中立的英女王伊利沙伯二世拖入政治爭議旋渦，被指觸發英國80多年來的最大憲政危機。他賭上自己的仕途，硬脫歐的可能性增加，亦令出現經濟危機的風險增加。

伯明翰大學國際政治教授盧卡斯（Scott Lucas）形容約翰遜此舉，觸發自前英王愛德華8世1936年為迎娶美國失婚名媛辛普森夫人而退位以來，該國最大的憲政危機。他解釋：「即使在二次大戰期間，英國也沒有出現憲政危機，因為聯合政府及國會均遵守遊戲法則。」

約翰遜決定延長休會後一度令英鎊下跌，投資者把這消息視為英國「硬脫歐」可能性增加的徵兆。盧卡斯亦指出，由於預期英國國內生產總值會隨之下跌，可能引發新一場經濟危機。

雖然約翰遜今次的做法贏得美國總統特朗普的支持，卻激起國內眾多聲音反對，分析指這反映他為求脫歐已不惜一切。雖然他或面臨不信任動議，但消息指他不會辭職，在野黨亦難以團結一致組成新政府，屆時解散國會再拖延至11月1日至5日大選，確保英國如期脫歐。