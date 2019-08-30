新聞背後：訴諸法律提不信任動議　議員勢阻硬脫歐

英國首相約翰遜被指「挾持」英女王伊利沙伯二世，實現延長國會休會、為「硬脫歐」掃除最大障礙。一批支持有協議脫歐的跨黨派國會議員，計劃控制國會議事日程；另有人建議提出不信任動議甚至訴諸法律等方法，務求令約翰遜的如意算盤未打得響。

雖然政府通常掌握議會議事日程，惟議員仍可騰出時間或提出緊急辯論，試圖通過新法阻止硬脫歐。當國會復會後，只要任何一項關於脫歐的議案獲得通過，均可迫使政府再向歐盟提出脫歐延期申請。然而，議員9月3日重返國會後僅得5日時間，預料難以通過任何新法。

議員亦有權使用阻止硬脫歐的「核選項」，即對約翰遜政府提出不信任動議。假如大多數議員投票支持，即可根據《定期國會法》在14日內挑戰約翰遜的首相地位。一旦約翰遜在這段期間未能坐穩首相之位，或反對派無法籌組政府，將再次舉行大選，而這需時至少五周。

此外，有人建議入稟法院挑戰休會的決定，雖然這是政府的決定，但英女王才有權實施休會，而傳召她出庭是幾乎不可能，因此最後一個可行選項是司法覆核，獲國內不少政客支持。