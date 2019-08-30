四國被除名麻疹絕迹國　世衞籲加強接種疫苗

世界衞生組織（WHO）周四（29日）警告，麻疹在歐洲有爆發迹象，當中4個國家被除名麻疹絕迹國，反映現時疫苗覆蓋率不足，呼籲各國應加強在不同社區、家庭內接種疫苗，否則民眾將要承受不必要的痛苦，甚至死亡。

WHO表示，今年歐洲48國上半年已錄得近9萬宗麻疹個案，較去年同期高出一倍，亦較去年全年總個案高。當中有78%的患者來自烏克蘭、哈薩克、格魯吉亞及俄羅斯，有60%患者年齡更低於19歲。死亡個案則略有回落，由74下降至37人。而英國、希臘、捷克及阿爾巴尼亞，曾因一年內未曾出現麻疹個案，被視為麻疹絕迹國，惟四國自去年起均出現疫情，分別為953宗、2193宗、1466宗及217宗。

與此同時，奧地利及瑞士的情況則有改善，成功列入麻疹絕迹國。WHO又指，去年僅有35個國家被視為麻疹絕迹國，較2017年減少2個。麻疹現時流行於12個國家，包括法國及德國，後者將在2020年3月強制接種疫苗。另外，全球今年首7個月的患者亦較去年同期上升3倍，至36.4萬人。當中最多病例來自民主剛果共和國、馬達加斯加及烏克蘭；美國亦錄得25年來最高紀錄。

WHO警告，全球有9成患者隱而不宣，相信疫情更為嚴重，估計每年有約670萬人死於麻疹。另外，不少國家疫苗覆蓋率雖高，但未能覆蓋全部年齡層或社區；亦有不少地方缺乏高質量的醫療保健；加上近年興起「反疫苗」運動，民眾相信疫苗會引發兒童自閉症，導致接種人數下降。