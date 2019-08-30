限貿後首次　日本准許向南韓出口高純度氟化氫

日韓外交風波愈演愈烈之際，日本首次批准本國企業向南韓出口受限制的高純度氟化氫。除了高純度氟化氫之外，日本本月兩次批准向南韓出口光致抗蝕劑，日本限制輸韓的三大貨品中，只剩氟聚酰亞胺未獲批准出口。有南韓官員表示，日方放行一事不值一喜，堅持要求日方立即撤銷限貿措施。

南韓產業通商資源部官員周五（30日）向韓聯社透露，三星電子於上月4日向日本政府提出申請，要求進口高純度氟化氫，但具體數量和純度等尚未公布。日本經濟產業省拒絕核實報道，指官方不會發布個別企業的消息。日本財務省7月貿易統計數據顯示，高純度氟化氫對南韓出口量為479噸，環比銳減83.7%。

有南韓官員稱，日本為了避免事件訴諸世界貿易組織（WTO）時，因限制出口處於不利局面，因此批准出口高純度氟化氫了事。南韓貿易協會一位首席研究員指，日方沒有表明限貿措施的根據，韓方也拓展進口來源，實現材料和零件國產化，故日方綜合考慮各種因素而批准出口。

南韓總統文在寅出訪東盟三國前接受《曼谷郵報》專訪指，只要日本同意對話，韓方願意欣然攜手合作。第11屆中日韓文化部長會議和第9屆中日韓旅遊部長會議同日在南韓仁川舉行，三方重申應保持在文化旅遊領域合作。