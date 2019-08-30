軍人涉於喀什米爾動私刑　棍毆電擊村民逼供

印度撤銷查謨與喀什米爾邦自治權後，當地連續多周爆發大規模示威，政府調遣大批軍警鐵腕鎮壓。英媒周四（29日）引述村民報道，指有軍人以棍毆、鞭打、電擊等私刑虐打逼供，要求民眾供出其他示威者，又威嚇他們噤聲。印度軍方稱，指控毫無根據及未經證實。

英國廣播公司（BBC）派員到印控喀什米爾南部採訪，當地近年是反印度的大本營。記者指，醫護人員不肯透露任何病人情況，有部分村民則向他展示傷勢，可見多人身體傷痕纍纍，布滿疑似棍痕和大片烏青。一對兄弟聲稱，自己遭軍人以泥巴塞口、棍毆、電線鞭打至暈倒，卻再被電擊喚醒。他稱︰「我告訴他們，不要打我了，乾脆槍殺我吧。我求神帶走我，因為這種折磨實在無法承受。」

有背部滿布傷痕的青年指，軍人要求他供出擲石示威者的名字，但他表示不知道。他隨後遭脫衣毒打2小時，失去意識時會遭軍人用電擊弄醒。軍人要求他警告其他人，如果示威就會落得如此下場。另有人被吊起痛打2小時。報道指，村內所有受訪者均表示，相信軍方此舉是試圖以武力威嚇，令民眾不敢示威。

印度軍方否認上述指控，向BBC發聲明指印軍是「理解並明白人權的專業機構」。印軍指，國際人權組織過去5年提出的案件多數為子虛烏有，只得3宗獲證實，而涉案者已被懲處。