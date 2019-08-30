疑火箭發射失敗　太空中心爆炸冒濃煙

美國與伊朗關係緊張之際，伊朗周四（29日）發射一枝搭載衞星的火箭，但火箭在發射場上爆炸，這是伊朗一年內第3次發射火箭失敗。但有伊朗官員表示，預定發射的衞星沒有損毀，現時放置在實驗室內。

從衞星圖片可見，伊朗塞姆南省的高曼尼太空中心的發射場上空出現濃煙，發射場曾於事發前一天髹上藍色油漆，但火箭爆炸後現場焦黑一片。智庫研究員舒默勒爾（David Schmerler）推斷，火箭有可能在點燃時爆炸，或在升空時墜回發射台。

伊朗通訊與訊息技術部月初公布，將發射電訊衞星 金星1號（Nahid 1） ，此前曾於年初兩度發射衞星，但均失敗而回。美國一直批評伊朗用於將衞星送入軌道的遠程彈道技術，亦可用於發射核彈頭，但伊朗否認發展彈道導彈。

此外，更名為「Adrian Darya 1」的伊朗油輪格雷斯一號，早前獲直布羅陀放行，美國發出搜捕令阻止不果。最新船舶跟蹤數據顯示，油輪駛離土耳其的海岸，土耳其官員指油輪沒有駛入領海，現時正在土耳其及塞浦路斯之間，向西面移動。另外，英、法德三國周五（30日）開會，討論保留伊朗核協議及波斯灣護航。