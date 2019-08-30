9歲截雙肢女孩身殘志堅　獲邀紐約時裝周行天橋

英國伯明翰一名9歲女童天生下肢畸形發育不全，其後接受截肢手術，從此沒有雙腳，需靠義肢走路。但她仍能樂觀面對，更在社交網以自身經歷鼓勵人們。憑自信性格和美麗臉龐，她近日獲邀於下月初，出席蜚聲國際的紐約時裝周行天橋，將成為該時裝展歷來首位雙腿截肢的小童模特兒。

迪米特（Daisy-May Demetre）出生前已證實患腓骨半肢畸形，甫出生左腿便沒了整條腓骨，右腿僅餘少許；由於難以平衡和穩妥地走路，她18月大時接受截肢手術切除雙腿並裝上義肢。惟堅強的她並沒放棄，不但如其他小孩子般努力學習用義肢走路奔跑，還參與體育活動，成為體操運動員。

迪米特的雙親對女兒有如此毅力非常感恩，為她在社交網設立專頁，不時上載女兒日常生活照片，希望藉此鼓勵其他人積極面對逆境。迪米特去年獲英國一個著名時裝品牌青睞，邀請她擔任兒童舞蹈服及運動裝模特兒，更在倫敦時裝周行天橋。

迪米特的勵志故事令她獲伯明翰市一個組織頒發「勇敢小孩」（Child of Courage）獎項，她近日再獲另一高級時裝品牌邀請出席紐約時裝周。