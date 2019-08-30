下年度國防預算要求達5.3萬億日圓　連續8年創新高

日本政府周五（30日）收到各部門下年度的預算概算要求，總額預計達到105萬億日圓（約7.7萬億港元）的規模，將超過本年度的102.8萬億日圓，連續2年創歷史新高。為增購軍備應對中朝威脅，防衞省下年度的預算要求達5.3萬億日圓（約3923億港元），連續8年創新高。

下年度的國防預算概算要求總額，比本年度的預算增加1.2%，將於年底前敲定。由於去年制訂的防衞力建設指針《防衞計劃大綱》提出加強太空等安保新領域的應對能力，防衞省冀增加預算以開始落實大綱。防衞省再次將美軍整編相關經費等列為不明示金額的事項要求，預算防衞費可能會再增加。

預算中包括海上自衞隊出雲號護衞艦升級為航母所需的31億日圓、採購出雲號搭載6架美產F-35B戰機所需的846億日圓、採購陸基神盾系統的垂直發射裝置等所需的122億日圓。防衞省亦把秋田、山口兩縣列為部署候選地，由於無法預計能否得到兩地的理解，仍未計算相關土地平整費。

日本打算在航空自衞隊新設「宇宙作戰隊」，以在中美展開的太空博弈時實時監控局勢，故預算亦包括在太空設置新型光學望遠鏡所需的33億日圓、採購人造衞星信號干擾監視裝置所需的40億日圓。陸上自衞隊亦將設立「電子戰部隊」和「網絡防護隊」。