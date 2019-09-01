單身父與13歲女住酒店房　疑企圖不軌被警察查問

英國林肯郡一名父親上周三（28日）到諾丁漢郡公幹，帶着13歲、有泰國血統的愛女外遊，他們隨後入住同一間酒店房。但酒店職員懷疑他們有「不軌企圖」而報警，警察搜查二人的房間。該名父親十分生氣，並感到極度尷尬，稱「這是我遇過最嘔心的指控」。

58歲的庫普蘭（Jon Coupland）早年與泰國籍的妻子離婚，自女兒杰茜卡（Jessica）三個月起便擁有其撫養權。他因工作而要前往諾丁漢郡，杰茜卡亦希望開學之前外出購物。他們當日入住酒店後，有警員與酒店職員到達其房門，要求審問庫普蘭。

庫普蘭對酒店職員的指控感到憤怒，他說即使職員和警察都知道他們是父女，還一直查問他，他說：「若果我的女兒不是泰國混血，或許這些都不會出現，那個場面令我們非常尷尬，杰茜卡更嚇得當場大哭。」

其後二人更換了酒店。諾丁漢警方發言人證實曾接到報案，懷疑有涉及兒童的「可疑活動」在酒店出現。他們趕到現場後確定該名兒童安全，沒有人犯案後便離去，並重申警方十分重視兒童權益，會處理任何公眾疑慮。