敵友夾攻力阻硬脫歐　約翰遜警告勿選錯邊

英國首相約翰遜出招讓國會休會，圖阻議員再推遲脫歐期限，引爆英國近年最嚴重憲政危機。約翰遜接受英媒訪問時，向計劃與在野工黨聯手阻撓他的保守黨人發最後通牒，警告他們小心別選錯邊。

英國國會周二（3日）復會，但下周一（9日）隨即休會5周至10月中，多名保守黨議員計劃復會後控制下議院議程，動議押後脫歐期限，英媒形容是「叛逆草案」。前財相夏文達等逾20名前閣員已私下談妥，即使提前大選亦不會支持硬脫歐，若遭約翰遜踢出局，就會自組「獨立保守黨」。

《星期日泰晤士報》周日（1日）刊出約翰遜的訪問，他警告若黨友否決硬脫歐，將令他無法與歐盟達成新協議，又指會讓郝爾彬漁人得利上台，批評對方提倡二次公投、反民主。他指出，妨礙倫敦談判的阻力是，布魯塞爾認為英國有機會撤銷脫歐公投結果，或國會會阻止硬脫歐。

知情人士指，約翰遜與閣員周日將討論是否取消選定保守黨黨鞭及與郝爾彬聯手的議員。一旦國會通過押後脫歐，仍需歐盟28個成員國一致同意，約翰遜屆時可動用否決權。約翰遜在訪問中暗示自己會「企硬」，沒有排除要求上議院否決叛逆草案、再要求英女王伊利沙伯出手、主動宣布提前大選等反擊方法。

歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶周日在《星期日電訊報》撰文，他稱對英國有協議脫歐不感樂觀，指協議必須包括有關愛爾蘭及北受爾蘭邊境的「最後擔保方案」，保護歐盟單一市場的完整，同時確保愛爾蘭邊境開放，形容方案已是歐盟可向非成員國提供的最大彈性。