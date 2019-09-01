被忽視的中非野火　第二大雨林受災

有「世界之肺」稱號的亞馬遜森林火災持續多日，引起全球高度關注，不僅登上各地報章國際頭版，更有大批民眾上街示威，促請巴西政府加緊救災。與此同時，近日中非國家多地遭大火焚燒，火場數目甚至較亞馬遜森林多近5倍。加上兩者同樣涉及人為因素，令民眾擔憂非洲雨林同樣面臨野火肆虐的危機。

非洲剛果盆地擁有世上第二大、僅次於亞馬遜森林的熱帶雨林，面積達330萬平方公里，共橫跨5個中非國家，有「世界第二肺」之稱。與亞馬遜森林一樣，同樣能吸收大量二氧化碳，有助減緩氣候暖化。另外，剛果盆地亦是世界最重要的生物基因庫之一，不僅是瀕危動物的棲息地，更有逾萬種熱帶植物，其中三成是當地獨有，珍貴異常。

上月中旬，中非國家安哥拉在短短48小時內，就錄得約7000場大火，較亞馬遜森林同期高出三倍。相關情況引起關注，一旦波及雨林，不僅會加劇空氣污染及氣候暖化，更會破壞當地動植物生態，造成不可挽救的局面。

專家指，非洲火勢密集，主要涉及人為因素。美國太空總署（NASA）資料顯示，類似情況十分普遍，在每年雨季前，非洲均會出現大規模焚燒情況。另外，歐洲太空總署（ESA）今年2月曾公布研究報告，指當地2016年約焚燒490萬平方公里土地，而撒哈拉以南地區，燒毀土地面積共佔全球70％。

非洲國家大多以農業為主，多數農民都會選擇焚燒農地，以清理枯枝，方便未來耕種。此方法不但成本低廉，又可減少害蟲疾病，而且農地表面的草木燒盡後，會成為天然肥料，為土地提供養分。除此以外，農民亦會焚燒森林或植披，以取得新農地。安哥拉環境部表示，「雨季即將來臨，農民利用火來整理田地，這很普遍。」

有網民指這將減少樹木數量、水土流失、及破壞生態系統，形容事件嚴重，政府及名流們卻對此避而不談，情況異常。森林專家威廉斯（Lauren Williams）則稱，民眾不應把上述情況與巴西災難性大火相提並論，認為非洲火勢受控，主要範圍維持在熱帶草原，火勢雖一度蔓延至雨林邊界，但並未造成嚴重損害。

惟非洲民眾多以木材取火，或會進一步威脅雨林生態。剛果民主共和國人口逾8000萬，全國僅9％人獲電力供應，其餘民眾需要以木材取火，以供日常煮食照明之用。非洲綠色和平森林經理瓦碧娃（Irene Wabiwa Betoko）警告，伐林將導致雨林更容易發生火災，呼籲政府盡快採取行動，提高民眾的保育意識。