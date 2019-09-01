兩周內第3宗　少女險吞刀片白提子乾

繼士多啤梨相繼發現藏有螺絲及鐵釘等異物後，不足兩周內再發生食物污染事件。澳洲布里斯班近日有少女稱在一盒白提子乾中發現刀片，她的母親對事件大感驚訝，於上周三（8月28日）在社交網公布事件，呼籲其他消費者小心。

報道指，少女從肯莫爾的連鎖超級市場伍爾沃思（Woolworths）購得一袋內有6盒乳酪味白提子乾的Sunbeam品牌產品。當她打開其中一盒時，赫然發現一塊刀片嵌入一顆提子乾內，而產品的塑膠包裝並無損毀。

少女的母親指：「幸運地，該刀片由我十多歲的女兒發現，沒有被小童接觸到。這產品明顯是為小童而設。」她呼籲有購買此產品的人要小心，又感慨道：「這世界的惡劣情況竟然要由兒童及家長來承受，我為此感到悲哀。」

涉事產品已交由警方處理，並已通知所有相關企業。伍爾沃思超級市場回應指，他們已得悉事件，亦正與顧客及供應商溝通，暫未發現同類事件，而生產商Sunbeam正在調查事件，暫未知提子乾的產地。

上月底，一名悉尼男子從超市購得士多啤梨後，發現入面有螺絲；一名阿德萊德女子亦在士多啤梨中找到鐵釘。澳洲去年9月發現首宗士多啤梨藏針事件，其後全國出現230宗同類案件，至少68個士多啤梨品牌受影響，大部分均位於昆士蘭省。一名女子於去年12月被控7項污染食物罪，她被指與首宗士多啤梨藏針案有關。