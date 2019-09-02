國會明復會勢阻硬脫歐　約翰遜揚言逐倒戈黨員出黨

英國首相約翰遜揚言必定帶領英國於10月31日脫歐，早前宣布國會於下周一（9日）起休會5周，阻止議員再拖延脫歐。在野工黨計劃國會於周二（2日）復會首日，即動議阻止英國硬脫歐，執政保守黨內不少議員密謀倒戈。面對黨內分裂，保守黨黨鞭辦公室周一更警告，若任何黨員投票背離黨路線，將會被逐出黨。

保守黨國會議員於前朝文翠珊政府時代，已多次倒戈否決政府的脫歐協議草案。工黨密謀於周二立即動議禁止英國硬脫歐，若獲通過，最快周四（5日）提交上議院表決，下周一、即國會開始休會時成為法律。不少保守黨議員擬支持工黨動議，包括前財相夏文達。

約翰遜連日來警告黨友勿倒戈，試圖力挽狂瀾。知情人士指，約翰遜周日（1日）於契克斯首相別墅與保守黨黨鞭開午餐會，商討對策。黨鞭辦公室一名消息人士，周一再警告黨友要按政府意思投票，否則會面臨收回黨鞭懲罰，驅逐出黨，變成獨立議員。

該人士指，若黨員周二不與政府同一陣線，將破壞英國的談判立場，如同把國會控制權拱手讓給工黨領袖郝爾彬。他聲稱政府有機會於下一次歐盟峰會、即10月17日，與布魯塞爾達成協議，原因是歐盟終意識到約翰遜一定要英國如期脫歐。他續指，黨鞭向議員說：「你們周二只是面對簡單選擇，就是支持政府，保留達成協議的機會；或是支持郝爾彬，摧毀任何達成協議的機會。」

約翰遜周一原定與保守黨議員見面，游說他們支持，但有知情人士指會議已取消。約翰遜改為單獨約見夏文達，惟後者以不代表議員發聲為由拒絕。

約翰遜近日多次強調只有令歐盟明白英國不會撤回脫歐及不害怕硬脫歐，才有望達成脫歐協議，他日前已向有意倒戈的黨友發最後通牒，警告他們勿站錯邊，讓郝爾彬漁人得利。