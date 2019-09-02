首次上堂教練突暈倒　飛行初哥成功操控飛機降落

澳洲珀斯一名男子上周六（31日）參加人生首次的飛行課，滿心期待地衝上雲宵。怎料，「飛行初哥」還未來得及欣賞空中美景，就遇上驚險意外。他的教練在飛行途中突然暈倒，他最後憑住勇氣及機場航空交通管制員的指導，竟成功降落地面。

飛行學生西爾維斯特（Max Sylvester）當日帶着妻子和3名子女，來到詹達科達機場，希望讓他們見證自己的首堂飛行課。教練駕駛單螺旋槳、2座位的塞斯納152小型飛機，帶西爾維斯特到空中。正當他們飛至大約6096米半空時，教練突然暈倒。西爾維斯特感到非常無助，決定聯絡航空交通管制員。

西爾維斯特與管制員的對話錄音事後被公開，西爾維斯特當時驚慌地說：「他（教練）伏在我的肩上，我一直嘗試令他醒過來，但他還是未醒。」管制員問他是否懂得駕駛飛機，西爾維斯特只能無奈地稱：「這是我的首堂課。」管制員安慰他道：「我知道你很緊張，但你會做得很好的。我們會指導你降落。」

最終，西爾維斯特跟住管制員的指示，成功將飛機降落。其家人如釋重負，西爾維斯特指，其年幼的兒子也很喜歡飛機，還曾坐在小型飛機的駕駛座上。教練已被送院，他情況嚴重但穩定。教練所屬的飛行學校老闆指，學校開業28年來首次發生這種驚險的事。