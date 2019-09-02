寧波辦作品展　作家宮西達也：繪本非兒童專屬

「繪本並非是孩子專屬，0到99歲的人都可以看繪本。」日本繪本作家宮西達也最近就恐龍系列作品作海外首次展覽，受訪時表示繪本的對象是跨年齡，又指小時候體會過的快樂、悲傷、感動，都是其創作靈感。

在中國浙江省寧波舉行的展覽中，展出該系列誕生以來的百餘幅精選插畫、手稿及首次面向民眾的50多頁完整鉛筆稿真迹。此外，現場還再現了繪本角色霸王龍的「誕生之路」，展示霸王龍的創作技法和專色版畫的印刷工藝，呈現恐龍原色的彩色畫稿及四色印刷的演變，讓民眾近距離感受經典繪本形象霸王龍的創作過程。

宮西達也表示，他從2003年開始創作恐龍系列，希望通過繪本故事把愛和善良傳遞給孩子。因為有愛你的人，一個人可以變得強大，也可以變得溫柔。」宮西達也坦承，其繪本創作之路並非一帆風順，這之中也遇到不少坎坷與樽頸，曾把稿投多間出版社，但卻屢次被拒絕，但從沒想過放棄。

2019年是宮西達也恐龍系列誕生的16周年。自2003年第一本《你看起來好像很好吃》出版以來，該系列作品已在中國內地、南韓、法國、美國等多地翻譯出版，全球累計銷售量已超過1000萬冊。