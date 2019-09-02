政府花1億鎊造勢　籲民眾做好脫歐準備

距離英國脫歐限期不足2個月，約翰遜政府耗資1億英鎊（約10億港元）於周日（1日）推出該國歷來最大型的文宣項目，政府於電視、電台、互聯網等平台大力推廣脫歐，並設立網站讓民眾查詢脫歐準備工作。

今次的造勢活動叫「Get ready for Brexit」，政府將宣傳英國在10月31日脫歐，以及呼籲民眾上網查看要為脫歐做甚麼準備。除了在電視、電台等賣廣告，政府亦會與廠商合作，把宣傳口號印於杯、恤衫出售，據報打算沿用脫歐派於2016年公投時所用的口號「奪回控制權」。政府斥巨資為脫歐造勢，有人指出預算比其他大企業的宣傳費更高，質疑政府是否真能用盡龐大宣傳費，抑或是誇大花費。

同日，負責應對硬脫歐的蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩受訪，期間多次拒絕排除政府可能無視國會法案，強行硬脫歐。工黨影子財相麥祖恩批評保守黨對英國民主的攻擊加劇，質疑約翰遜政府走向獨裁。

高文浩當日接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問及政府會否拒絕遵從有關法案，高文浩迴避正面回答，稱需要先看法案內容，並指之前已有過半數議員投票支持啟動《里斯本條約》第50條的脫歐程序。他亦宣稱，即使英國硬脫歐都不會糧食短缺，所有人都會有糧食供應，但不排除食物價格上升。