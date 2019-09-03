王毅與李勇浩舉行會談　朝方︰支持中方維護香港一國兩制

中國國務委員兼外交部長王毅，周一（2日）起抵達北韓平壤展開訪問行程，當天在平壤萬壽台議事堂與北韓外相李勇浩舉行會談。會上，王毅強調中方願與朝方盡快落實兩國領導人達成的重要共識；李勇浩則重申，朝方堅定支持中方維護香港「一國兩制」；雙方又談及半島局勢。

王毅表示，今年是中朝建交70周年，兩黨兩國關係進入新的歷史時期，維護、鞏固發展中朝友好合作關係，是中國政府堅定不移的方針。中方願同朝方盡快、全面落實兩國領導人達成的重要共識，推動友好交往，促進務實合作，密切在國際舞台上的溝通配合，推動中朝關係實現更好發展。

王毅強調，無論國際風雲如何變幻，中朝雙方始終風雨同舟，並肩前行；中方相信，在雙方共同努力下，站在新起點上的中朝關係，必將展現出更為旺盛的生命力，迎來更好未來。

李勇浩則表示，朝中最高領導人一年內5次會面，就繼承發展朝中傳統友誼和友好合作達成重要共識，開啟兩國關係新時代；朝方願同中方一道，推動新時代朝中關係取得更大發展，衷心祝願中國人民在實現中華民族偉大復興的新長征路上取得新的更大成就。

王毅向李勇浩介紹了當前香港局勢以及中方立場舉措。李勇浩就表明，香港是中國的香港，外部勢力不應干涉；北韓黨和政府堅決支持中國維護「一國兩制」，捍衞國家主權和領土完整。雙方其後又就半島局勢深入交換意見，相互通報最新情況，同意繼續就此保持密切溝通，為維護地區和平穩定作出更大貢獻。