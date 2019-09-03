違禁令駛入西西里島　載100難民救援船遭扣押

意大利極右內政部長薩爾維尼早前頒令，禁止載有難民的救援船進入該國水域，惟仍有不少人道組織救援船無視禁，駛進意大利。意大利政府周一（2日）在西西里島波扎洛，截停並扣押一艘載有約100名難民的德國救援船。

被充公的救援船「Eleonore」由德國非政府組織Lifeline營運，船長抵岸後於Twitter發文，指船隻在地中海救起近百名難民後，過去8日一直在等候可泊岸的港口。由於連日暴雨加上海面刮起巨浪，船上情況已到「生死存亡」地步，迫不得已進入意大利水域。

與此同時，另一艘由意大利非政府組織Mediterranea Saving Humans營運的救援船「Mare Jonio」，上周在利比亞外的地中海救起98名難民，其中67人非常虛弱。意大利當局周一准許該船進入南部蘭佩杜薩島港口停泊，讓船上難民接受治療。

另外，希臘當局為應對萊斯沃斯島難民營人滿之患的問題，周一用船從該島接載約1500名難民，前往北部港口城市塞薩洛尼基，等候安排入住不同的難民設施。