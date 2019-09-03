美國與塔利班達成協議　5000美軍將撤離

美國與阿富汗塔利班的和談進程備受關注，阿富汗和解事務的和平公使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）周一（2日）表示，與塔利班達成原則性協議，將在135天內從阿富汗撤離5000名美軍，並關閉5個軍事基地。

哈利勒扎德向當地電視台稱，和平協議必須待美國總統特朗普批准，才可簽署。協議中，塔利班承諾不容許阿富汗成為其他武裝分子，如阿蓋德及伊斯蘭國（IS）等，用作基地對美國及其盟友發動襲擊。哈利勒扎德指，和平協議目標是停戰，並減少暴力衝突，但現時暫未有停戰協議。

現時美軍共有逾1.3萬名士兵駐守阿富汗，哈利勒扎德未有回應首階段撤兵後，餘下的士兵何時會撤走。塔利班早前堅持所有外國軍隊必須離開。詳情的和平協議暫並未披露，阿富汗總統艾哈邁德扎伊的發言人則指，艾哈邁德扎伊同一與哈利勒扎德會面，並已聽取協議的簡介，將仔細研究。

另外，阿富汗首都喀布爾一個外國工作人員住區，周一（2日）晚遭到自殺式汽車炸彈及槍手襲擊，爆炸造成至少16死逾119傷，死者均為平民。塔利班對事件認責。有幸存者憶述，當時有一輛汽車撞毀大門後爆炸，其後數名槍手闖入民區開槍；附近一個加油站起火後引發第二次爆炸。阿富汗特種部隊到場與武裝分子駁火。