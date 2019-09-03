法推150億美元緊急援助　換伊朗遵守核協議

波斯灣局勢波譎雲詭。伊朗高級代表團周一（2日）抵達巴黎談判，有指法國打算提供150億美元（約1170億港元）緊急援助，來換取德黑蘭恢復遵守核協議。伊朗總統魯哈尼翌日則指，伊朗在原則上永遠不會與美國進行雙邊會談。

《紐約時報》引述消息指，法國提出用150億美元信貸向伊朗購買石油，這佔伊朗一年石油出口收入的一半左右，以換取伊朗遵守核協議，並停止在波斯灣扣押他國油輪。上述方案已獲德國及其他歐洲國家支持，法國外交部未有提及細節。惟伊朗指若談判失敗，將在周五（6日）起第三度減少履行協議承諾。

法國嘗試令美伊衝突降溫，惟魯哈尼周二稱在原則上，永遠不會與美國進行雙邊會談。除非美方取消所有制裁，才會考慮在6國會議中，再度展開對話。伊朗油輪Adrian Dary周日於地中海關閉追蹤器，被指運載原油至敍利亞。日媒指出，日方不會加入美國發起的護航聯盟，但考慮在中東地區關鍵航道部署軍力。

另外，有指荷蘭情報機構招募的一名伊朗間諜，協助美國和以色列破壞伊朗納坦茲核設施的核離心機。間諜把帶有「超級工業病毒」電腦蠕蟲Stuxnet的USB插入系統，摧毀大約2000部離心機，令伊朗鈾濃縮計劃推遲兩年多。據悉，英法德荷參與了上述行動。