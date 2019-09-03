藏背包暗格　台灣女從越南攜813萬港元冰毒闖關

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，日本大阪海關周二（3日）公布，一名台灣女子把1.8公斤、市值1.1億日圓（約813萬港元）的冰毒藏於背包暗格，從越南偷運到日本，但在關西國際機場被查獲；她已被捕及起訴。

大阪海關表示，上月11日，該名64歲台灣女子從胡志明市新山一國際機場飛抵關西機場，海關職員看到她只攜帶背包後感到可疑，檢查後發現背包內的暗格藏有一包冰毒，放在一個有夾鏈的透明膠袋中，據報足以提供6.78萬次吸食分量。

該女子涉嫌違反覺醒劑取締法等罪被捕，大阪府關西機場警署與海關聯手調查，8月29日在大阪地方檢察廳提告，暫未知該女子是否承認控罪；當局將循有組織犯罪的方向調查。

今次是過去302日第73宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。