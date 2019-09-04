加工食品當正餐　10年來未吃過蔬果　少年最後失明

英國一名19歲少年每天以薯片作為他唯一一餐正餐，其餘時間則以薯條、油炸香腸等加工食品或火腿三文治充飢，而且10年內沒有吃過水果或蔬菜，導致他在14歲時漸漸失去視力，更在3年後失明。

醫生表示，該少年的身高體重都很正常，但因為缺乏維他命D、維他命B12和銅等關鍵礦物質及維他命，導致永久性失明。但醫生指該少年仍然沒有改變飲食習慣，只接受飲食失調治療及服用維他命補充劑。

這名少年來自布里斯托爾，《內科醫學年鑒》的案例報告指，這名少年自小學時期起，每天只吃加工食品，10年來沒有蔬果落肚。由於他完全不接受其他食物，他的家人只能幫他購買薯片，並在當中試圖混入蔬果。

少年14歲那年開始漸漸失去視力，聽覺也出現問題，開始時醫生以為他只是偏食，但測試顯示他缺乏紅血球。最後他被確針一種名叫「營養性視神經病」的病症，這種疾病緩慢且無痛，因此不易察覺。醫生指少年平時沒有攝取全食物及葉類蔬菜，導致缺乏維生素B12，視覺神經失去將資訊傳遞到大腦的能力，而同時缺乏營養素也對他眼睛後部的神經造成不可逆轉的傷害。

醫學年鑒作者阿坦醫生表示，這是她見過垃圾食品引起的最嚴重失明案例，她說：「少年已經被正式登記為失明人士，雖然他維持了他的周邊視力，但已經對視覺神經造成永久性損傷，而視覺神經不能自我修復。」不過該少年接受訪問時認為醫生可以更早診斷出病因，他說：「當我尋求協助時，他們沒有聽我說。」目前已經停學的他，需要母親辭掉工作以便全職照顧。