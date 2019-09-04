議員成功阻止「硬脫歐」　約翰遜立即要求提前大選

英國國會下議院周二（3日）以328對301票，通過由多個在野黨議員聯手發起的動議，變相成功阻止首相約翰遜，在沒有和歐盟達成協議的情況下讓英國繼續「硬脫歐」，當中有21票來自保守黨議員本身。約翰遜立刻向下議院要求提前大選，政府也宣布將脫歐撥款增加20億英鎊。

有關結果將容許下議院在周三（4日）進行辯論並再度表決，決定是否草擬法案，如果在10月19日前無法和歐盟達成脫歐協議，將迫使約翰遜向歐盟要求把脫歐限期再延長3個月。

這次動議指出，除非得到國會同意，否則英國不會在無協議下脫歐；如政府未能與歐盟達成協議，則須尋求再延遲脫歐，結果動議在21名保守黨議員倒戈下通過動議。約翰遜隨即表示會動議提前大選，他說：「我不想進行選舉，但若議員們明天（周三）表決去停止脫歐談判以及迫使我們經歷另一次沒有意義的延期，甚至可能長達數年的延期，那（提前大選）會是唯一的解決方法。」

21名倒戈的保守黨議員包括前財相夏文達、二戰時期首相邱吉爾的曾孫索姆斯和在下議院擔任議員最長時間的祁淦禮，他們將面臨驅逐出黨的處分。

英國政府隨即宣布增加脫歐撥款20億英鎊，財相賈偉德預料周三會向下議院解釋，這筆撥款會在脫歐後的一年內用作聘請和訓練邊境保安以及興建海港基建。