全球最宜居城市　香港跌5位至38

英國《經濟學人智庫》（EIU）公布《2019年全球最宜居城市》排名，奧地利維也納蟬聯榜首，因爆發黃背心示威的法國巴黎排名下跌6位，排第25位；香港排名雖然並未考慮到近期的政治動盪，但也下跌5位至第38。

EIU根據生活水平、犯罪率、交通建設、教育資源、醫療保健以及政經穩定等因素，以100分為滿分給全球140個大城市排名。維也納連續兩年獲99.1分居榜首，澳洲墨爾本則連續兩年屈居第二。其餘十大最宜居城市，依次為澳洲悉尼、日本大阪、加拿大卡爾加里、加拿大溫哥華、加拿大多倫多、日本東京、丹麥哥本哈根和澳洲阿德萊德。至於敬陪末席的，則是敍利亞大馬士革。

巴黎因為受去年底至今的反政府「黃背心」運動示威影響，排名下跌。另外，排名38的香港在今次排名計分中，並未計算近期反修例風波引起的政治動盪，但EIU亞洲研究總監林德康認為，長期的示威衝突，將影響香港明年的排名。被視為香港主要競爭對手的新加坡，排名亦下跌，由37跌至40。此外，今年排名亦首度將氣候變遷的影響納入計分指標。

2019年全球最宜居城市排名

1.維也納

2.墨爾本

3.悉尼

4.大阪

5.卡爾加里

6.溫哥華

7.多倫多

8.東京

9.哥本哈根

10.阿德萊德