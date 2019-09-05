美國加碼制裁　魯哈尼給予歐洲兩個月挽救核協議

伊朗一名高級官員周三（4日）確認，如果國家在未來4個月內可以出口石油牟利，將重新履行核協議。而總統魯哈尼宣布，會給予歐洲兩個月時間去挽救核協議，但警告若談判破裂，將再次縮減對核協議的承諾。惟美國同日再向伊朗海運企業施加制裁，並拒絕法國提出的伊朗石油信貸額度計劃，令波斯灣局勢持續升溫。

伊朗官員指，如果國家可在未來4個月內透過出口石油賺取150億美元（約1170億港元），將重新履行核協議。而當地傳媒引述副外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）指，歐洲可以向伊朗購入石油，或向伊朗提供相當於出售石油的信貸額度。不過對於未來談判進程，他則認為伊朗與其他核協議國家存有嚴重分歧。

其後魯哈尼表示，伊朗與歐洲的談判仍在進行中，並希望雙方能至少暫停在外交上的對峙。然而，美國國務院官員周三則拒絕法國所提出、向伊朗提供信貸額度的計劃，表明不會取消制裁或給予豁免。法國總統馬克龍期望以此舉緩和波斯灣局勢，令伊朗重新履行核協議；惟華府則指其計劃缺乏實質內容。

此外，美國繼周二（3日）首次制裁伊朗民用太空項目後，周三再加碼制裁。華府指控，該國一間相信是由伊朗革命衞隊所控制的海運企業，出口數以百萬桶石油，讓敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德從中獲利，故向企業相關的16個機構、10名人士、11艘輪船實施制裁。而面對魯哈尼早前拒絕與美國展開雙邊會談，美國總統特朗普回應指時口風鬆動，稱「一切皆有可能」。

另一方面，英國油輪史丹納帝國號（Stena Impero）7月經霍爾木茲海峽前往波斯灣遭伊朗截查扣押。伊朗媒傳周三指，當局已釋放了7名船員，部分人為印度公民。阿拉格奇指，當局以人道理由允許他們離開油輪，並將會離開國家。