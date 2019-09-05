Banksy塗裝馬戲團貨車　拍賣估價達180萬鎊

英國神秘藝術家Banksy的街頭墨寶，早是拍賣行常客。但專門拍賣名車的英國邦瀚斯拍賣行，也即將在下周六（14日）的古董車拍賣會上開拍Banksy的作品。這件罕見的拍賣品是一輛17噸的富豪（Volvo）FL6密斗貨車，不過由於它全身布滿了Banksy手繪的塗鴉，預估拍賣價最高可達180萬英鎊(約1724萬港元)。

這輛貨車長17米，塗鴉的總面積達80平方米，是Banksy迄今最大規模的畫作，名為「繼續笑吧，總有一天輪到我們做主」。內容包括Banksy塗鴉中常見的飛行猴子、逃跑的士兵和男子用錘打碎電視機等元素，充滿一貫的無政府主義色彩。車尾門寫有馬戲團的名字，車旁擋泥板上還有Banksy的簽名。

這件作品完成於1999年除夕至千禧年期間，當時尚未成名的Banksy受聘為一家馬戲團的貨車畫上裝飾。Banksy花了兩周完工，自此這輛車就隨馬戲團在歐洲和南美等地行走江湖。Banksy於2005年出版的《Wall and Piece》，書中亦有提及這輛貨車。