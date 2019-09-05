中越警方破武裝販毒集團　繳5公斤海洛英及槍械子彈

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，廣西憑祥市公安局近日與越南警方合作，搗破一個盤據中越邊境多年的跨境武裝販毒集團，繳獲重5公斤、市值3325萬港元的海洛英，以及AK47突擊步槍及子彈等，拘捕11人。

今年5月，憑祥市公安局禁毒大隊偵辦一宗毒品案時，發現住在該市友誼鎮召化村的黃現某，與同村的盧振某來往密切，兩人均是憑祥警方早已掌握的涉毒嫌疑人。警方發現，黃現某與湖南的多名男子頻繁往來，盧振某則經常到越南探親戚，懷疑眾人有跨國販毒嫌疑。

崇左市的公安局禁毒支隊協助憑祥市禁毒大隊偵辦此案，經兩個多月的調查，初步查明盧振某每次以探親為名到越南，均會與當地一名綽號叫「阿團」的人來往。為查清阿團的身份，憑祥市公安局啟動中越警務合作機制，要求越南諒山省公安廳毒品犯罪調查處，通報阿團的資料。越南警方查明阿團真實身份是30歲的黃文某，家住諒山省，他亦是當地警方掌握的涉毒人員之一。

今年7月，調查人員發現與黃現某密切來往的4名湖南男子，攜帶巨款來到憑祥市。同日盧振某連夜出境，赴越南找阿團，翌日清晨帶着9塊海洛英回中國境內，交予黃現某。黃隨即駕車避開邊境檢查站，將海洛英運到憑祥市一處高速公路旁邊，與湖南男子羅文某等人交易，收到65萬元人民幣（約72萬港元）毒款。

跟蹤而來的民警隨即現身，將羅文某等4人拘捕，當場起獲該批海洛英。憑祥市公安局也展開拘捕行動，先後將黃現某、盧振某及另一團夥成員捉拿歸案。經追查後，越南警方在8月28日先後拘捕阿團等4名集團成員，另繳獲一批海洛英，以及1支AK47突擊步槍、1支59式軍用手槍、3支步槍和子彈753發。

今次是過去304日第75宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。

雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。